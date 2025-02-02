Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю февраля в Украине

На первой рабочей неделе февраль в Украине напомнит о зиме. Ожидается снег и мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, по всей Украине вероятен снег. В некоторых регионах снег пройдет вместе с дождем.

Ночью минимально температура опустится до -4 градусов, в западных и северных областях. Кроме того, ночные -4 вероятны, например, в Житомирской области, Киеве и в столичном регионе.

Днем максимально ожидается до +4, на юге и регионах, прилегающих к ним. В тоже время и днем стоит ждать небольшие "минусы", до -1. Они ожидаются на западе и севере.

В Киеве ночью будет -2...-4, днем -1...+1 градусов. И днем, и ночью, ожидается снег.

Погода в Украине 3 февраля (meteo.gov.ua)

Вторник, 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, по всей Украине вероятен снег. В Крыму к снегу добавится дождь. Причем, ночные "минусы" пойдут на снижение. К примеру, даже на юге ночью ожидается до -3 градусов.

Минимально ночная температура опуститься до -4, все в тех же западных областях с переходом на центр. Поэтому морозных областей, по сравнению с 3 февраля, станет в разы больше.

Днем также вероятны "минусы" в пределах -1...+1. В тоже время на Закарпатье, несмотря на ночные -4, днем ожидается до +3. Даже в Крыму будет до +2, как и в Луганской области.

В Киеве 4 февраля будет снег. Ночью до -4, днем в пределах -1...+1 градусов.

Погода в Украине 4 февраля (meteo.gov.ua)

Среда, 5 февраля

В среду, 5 февраля, в Украине продолжит идти снег, причем повсеместно. А вот "минусы" станут еще более ощутимыми. В Черновицкой области термометры покажут рекордные -8! градусов. Также в части областей будет до -6 градусов, даже на юге ночью вероятны -5!

Днем также будут "минусы", но незначительные, но все же ниже, чем двумя днями ранее. Минимально днем на западе вероятны -3 градусов. Максимальные "плюсы" днем не исключены в Крыму, до +2 градусов, хотя даже в Одесской области днем прогнозируется мороз до -2.

Погода в Украине 5 февраля (meteo.gov.ua)

Четверг, 6 февраля

В четверг, 6 февраля, снег практически уйдет из Украины, оставшись исключительно в западных областях (в том числе и в Хмельницкой), а также в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской.

Ночью температура упадет до -5 градусов, причем таких областей будет достаточно много. А минимально ночью будет в Житомирской области, до -6. Ночью "плюсов" ждать не приходится, даже на юге будет до -4.

Днем до +2 будет только на юге. В большинстве областей днем в пределах -1...+1. А в Луганской области будет морозно и днем, до -2 градусов. В Киеве без осадков, ночью до -5, днем -1...+1 градусов.



Погода в Украине 6 февраля (meteo.gov.ua)

Пятница, 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, снежить будет только на западе и то без Закарпатья, но с Хмельницкой областью. Минимальной температура будет ночью, в Житомирской области, до -6, в остальных - до -5.

Днем в большинстве областей будет в пределах -1...+1 градусов. На юге, до +2, как и в Запорожской области. Теплее всего днем будет на Закарпатье, до +4. А минимальная минусовая температура днем ожидается в Луганской и в Донецкой областях, до -2 градусов.

В Киеве без снега и дождей, ночью -3...-5 градусов, днем -1....+1.



Погода в Украине 7 февраля (meteo.gov.ua)