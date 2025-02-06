Впливатиме антициклон: синоптик розповіла, якою буде погода 7 лютого
Найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском, але можливі прояснення. На погоду буде впливати антициклон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її даними, вночі стовпчики термометрів опускатися вночі до помірного морозу, очікується у більшості областей від -3 до -9 градусів. Однак вдень температура повітря підвищуватиметься до 2 градусів тепла. Лише на сході вдень все ж буде холодніше, очікується від -1 до -4 градусів.
Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту. На дорогах можлива ожеледиця.
Погода у Києві
У Києві 7-го лютого опади малоймовірні, можливі навіть прояснення. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі від -3 до -5 градусів, вдень близько нуля.
"Надалі в Україні буде сухо та холодненько. Нормальна зимова погода", - уточнила Діденко.
Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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