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Повлияет на движение грузовиков. КПП "Рени" на границе Украины и Молдовы обновили

Фото: КПП "Рени" реконструировали (mtu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Пункт пропуска "Рени", который находится на границе Украины и Молдовы, реконструировали. Теперь там могут начать взаимный таможенный и пограничный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что Украина хочет запустить так называемый "зеленый коридор" между украинским пунктом пропуска "Рени", молдавским "Джурджулешты" и румынским "Галацем".

"Запуск совместного контроля на украинской стороне позволит увеличить пропускную способность этого участка границы. Сейчас через "Рени" проходит не более 50 грузовиков в сутки. Наша цель, увеличить это количество как минимум вдвое", - объяснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, следующим шагом должен стать запуск скоординированного контроля на румынском пункте пропуска вместе с молдавскими коллегами. Это позволит открыть коридор к румынскому порту "Галац". 

В ведомстве уточнили, что во время ремонтных работ:

  • отремонтировали три этажа и фасад здания;
  • обновили санитарные помещения на пункте пропуска;
  • заменили дорожное покрытие и установили дорожные знаки. 

Планируется, что общий контроль будут проходить не только грузовики, но и автобусы. Для них предусмотрена отдельная полоса с терминалом. 

Электронная очередь на границе с Молдовой

Напомним, в конце апреля стало известно, что Минразвития запустило электронную очередь в пунктах пропуска, которые находятся на границе с Молдовой.

Таким образом для автобусов предусмотрели возможность выбрать время пересечения границы заранее.

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МолдоваРениГраница с Украиной