На границе с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов: что известно
С 24 апреля на границе Украины с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов. Это позволяет выбрать время пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В частности, с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".
"В рамках реформы международных автобусных перевозок Министерство восстановления продолжает работать над обеспечением возможности своевременного пересечения границы автобусами", - объясняют необходимость введения нововведения.
На каких КПП заработает услуга
Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыга - Кривая и Могилев-Подольский - Отач прибавятся:
- Виноградовка - Вулканешты;
- Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;
- Новые Трояны - Чадыр-Лунга;
- Рени - Джурджулешты;
- Августовское 1 - Басарабяска;
- Староказачье -Тудора;
- Табаки - Мирное;
- Росошаны - Бричень.
Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобное.
Важно
Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.
"єЧерга" для автобусов
В августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска для автобусов.
Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, более месяца такая опция работает на пункте пропуска Ягодин - Дорогуск с Польшей, где едут только регулярные автобусы.
"Благодаря этому количество автобусов, пересекающих границу за сутки не уменьшилось, вместо этого все едут в соответствии с указанным временем. То есть наши люди больше не ждут в физических очередях", - отметил министр.
Как ранее писало РБК-Украина, анонсировалось, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены во Львовской области. В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.