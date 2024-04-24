На границе с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов: что известно

С 24 апреля на границе Украины с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов. Это позволяет выбрать время пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин , территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

"В рамках реформы международных автобусных перевозок Министерство восстановления продолжает работать над обеспечением возможности своевременного пересечения границы автобусами", - объясняют необходимость введения нововведения.

На каких КПП заработает услуга

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыга - Кривая и Могилев-Подольский - Отач прибавятся:

Виноградовка - Вулканешты;

Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;

Новые Трояны - Чадыр-Лунга;

Рени - Джурджулешты;

Августовское 1 - Басарабяска;

Староказачье -Тудора;

Табаки - Мирное;

Росошаны - Бричень.

Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобное.

Важно

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.