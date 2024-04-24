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На границе с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов: что известно

Украина, Среда 24 апреля 2024 10:30
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На границе с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов: что известно Фото: "єЧерга" для автобусов заработала на границе с Молдовой 24 апреля (facebook.com_DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

С 24 апреля на границе Украины с Молдовой заработала "єЧерга" для автобусов. Это позволяет выбрать время пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

"В рамках реформы международных автобусных перевозок Министерство восстановления продолжает работать над обеспечением возможности своевременного пересечения границы автобусами", - объясняют необходимость введения нововведения.

На каких КПП заработает услуга

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыга - Кривая и Могилев-Подольский - Отач прибавятся:

  • Виноградовка - Вулканешты;
  • Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;
  • Новые Трояны - Чадыр-Лунга;
  • Рени - Джурджулешты;
  • Августовское 1 - Басарабяска;
  • Староказачье -Тудора;
  • Табаки - Мирное;
  • Росошаны - Бричень.

Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобное.

Важно

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.

"єЧерга" для автобусов

В августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска для автобусов.

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, более месяца такая опция работает на пункте пропуска Ягодин - Дорогуск с Польшей, где едут только регулярные автобусы.

"Благодаря этому количество автобусов, пересекающих границу за сутки не уменьшилось, вместо этого все едут в соответствии с указанным временем. То есть наши люди больше не ждут в физических очередях", - отметил министр.

Как ранее писало РБК-Украина, анонсировалось, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены во Львовской области. В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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Молдова Граница с Украиной
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