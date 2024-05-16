Вплине на рух вантажівок. КПП "Рені" на кордоні України та Молдови оновили

У відомстві нагадали, що Україна хоче запустити так званий "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдавським "Джурджулешти" та румунським "Галацем".

"Запуск спільного контролю на українській стороні дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Наразі через "Рені" проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета - збільшити цю кількість як мінімум удвічі", - пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сергій Деркач.

За його словами, наступним кроком має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті пропуску разом із молдавськими колегами. Це дозволить відкрити коридор до румунського порту "Галац".

У відомстві уточнили, що під час ремонтних робіт:

відремонтували три поверхи та фасад будівлі;

оновили санітарні приміщення на пункті пропуску;

замінили дорожнє покриття та встановили дорожні знаки.

Планується, що спільний контроль проходитимуть не лише вантажівки, а й автобуси. Їх передбачена окрема смуга з терміналом.