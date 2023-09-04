Как переманили вертолет РФ в Украину. ГУР рассказало подробности спецоперации

Российский пилот Ми-8АМТШ ВКС РФ, который перегнал вертолет в Украину в ходе проведения уникальной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), назвал главным мотивом своего поступка категорическое невосприятие агрессивной войны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ГУР МОУ.

Так, украинские разведчики представили документальный фильм об этой операции "Сбитые летчики России", в котором, в частности, раскрывается лицо этого пилота, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8А в рамках спецоперации под кодовым названием "Синица".

По словам 28-летнего пилота, капитана и командира вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, он летел в Украину на предельно низкой высоте.

Российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет", - рассказал Кузьминов.

Также он отметил, что рискованную операцию удалось сохранить в тайне и успешно завершить, поскольку ГУР смогла организовать безопасный коридор:

"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение... Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Наверное, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", - сказал российский пилот.

Он отметил, что категорически не воспринимает полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, и не хочет быть причастным к военным преступлениям.

"То, что сейчас происходит - это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Основа моего поступка состоит в том, чтобы не скрыть этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно восторжествует в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что, прежде всего, надо ценить человеческую жизнь… Никто не хочет этой войны", - объяснил он.

Также Кузьминов призывает других российских пилотов последовать его примеру, и подчеркивает, что они "нисколько не пожалеют".

"Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многое не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Если вы действительно что-нибудь откроете, то свое мнение измените коренным образом", - сказал офицер.

В ГУР напомнили, что Украина предоставляет все предусмотренные международным правом, государственным законодательством и соответствующими госпрограммами гарантии безопасности и вознаграждения российским летчикам, которые переправят в Украину исправную авиатехнику.

Перегон вертолета Ми-8 из РФ в Украину

Напомним, 23 августа, сетью активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел российский вертолет Ми-8.

В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, уже было поздно.