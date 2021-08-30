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Вперше після захоплення влади "Талібаном": ВООЗ доставила партію медикаментів до Афганістану

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Афганістан, Понеділок 30 серпня 2021 17:48
Вперше після захоплення влади "Талібаном": ВООЗ доставила партію медикаментів до Афганістану фото: ВООЗ доставила в Афганістан ліки і медикаменти (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) доставила в Афганістан ліки та медикаменти. Це перша поставка товарів медичного призначення в країну відтоді, як вона перейшла під контроль бойовиків радикального руху "Талібан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що літак Пакистанських Міжнародних авіаліній (PIA), наданий урядом Пакистану, був завантажений в Дубаї групою матеріально-технічного забезпечення ВООЗ і вилетів до міста Мазарі-Шаріф на північному заході Афганістану.

У країну доставили набори для надання першої допомоги та обробки травм, яких буде достатньо для надання невідкладної медичної допомоги понад 200 тисяч осіб. Товари медичного призначення будуть негайно доставлені до 40 медичних установ в 29 провінціях країни.

"Після декількох днів безперервної роботи з пошуку рішення я дуже радий повідомити, що тепер ми змогли частково поповнити запаси медичних установ в Афганістані і гарантувати, що на даний момент послуги охорони здоров'я, підтримувані ВООЗ, можуть продовжувати надавати", - заявив директор регіонального бюро ВООЗ для країн Східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандари.

Нагадаємо, що бойовики "Талібану" відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

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ВООЗ Афганистан
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