Вперше після захоплення влади "Талібаном": ВООЗ доставила партію медикаментів до Афганістану

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) доставила в Афганістан ліки та медикаменти. Це перша поставка товарів медичного призначення в країну відтоді, як вона перейшла під контроль бойовиків радикального руху "Талібан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що літак Пакистанських Міжнародних авіаліній (PIA), наданий урядом Пакистану, був завантажений в Дубаї групою матеріально-технічного забезпечення ВООЗ і вилетів до міста Мазарі-Шаріф на північному заході Афганістану.

У країну доставили набори для надання першої допомоги та обробки травм, яких буде достатньо для надання невідкладної медичної допомоги понад 200 тисяч осіб. Т овари медичного призначення будуть негайно доставлені до 40 медичних установ в 29 провінціях країни.