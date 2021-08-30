Впервые после захвата власти "Талибаном": ВОЗ доставила партию медикаментов в Афганистан
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в Афганистан лекарства и медикаменты. Это первая поставка товаров медицинского назначения в страну с тех пор, как она перешла под контроль боевиков радикального движения "Талибан".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что самолет Пакистанских международных авиалиний (PIA), предоставленный правительством Пакистана, был загружен в Дубае группой материально-технического обеспечения ВОЗ и вылетел в город Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана.
В страну доставили наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тысяч человек. Товары медицинского предназначения будут немедленно доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.
"После нескольких дней непрерывной работы по поиску решения я очень рад сообщить, что теперь мы смогли частично пополнить запасы медицинских учреждений в Афганистане и гарантировать, что на данный момент услуги здравоохранения, поддерживаемые ВОЗ, могут продолжать оказывать", - заявил директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандари.