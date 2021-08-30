Впервые после захвата власти "Талибаном": ВОЗ доставила партию медикаментов в Афганистан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в Афганистан лекарства и медикаменты. Это первая поставка товаров медицинского назначения в страну с тех пор, как она перешла под контроль боевиков радикального движения "Талибан".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что самолет Пакистанских международных авиалиний (PIA), предоставленный правительством Пакистана, был загружен в Дубае группой материально-технического обеспечения ВОЗ и вылетел в город Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана.

В страну доставили наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тысяч человек. Т овары медицинского предназначения будут немедленно доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.