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Вперше в сезоні. Матч Чемпіонату юнацьких команд УПЛ перервала повітряна тривога

Фото: "Чорноморець" U-19 у попередньому сезоні (chernomorets.odessa.ua)
Автор: Антон Федорців

Повітряна тривога перервала вже третій за розкладом поєдинок Чемпіонату юнацьких команд української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" і рівненським "Вересом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Юнацька першість стартувала 22 серпня. Два стартові матчі завершилися без інцидентів, а третій довелося переривати через ризики обстрілів.

На 86-й хвилині матчу "Чорноморець" U-19 – "Верес" U-19 диктор на стадіоні в Києві оголосив про повітряну тривогу та закликав команди та інших офіційних осіб перейти до сховища. Після відбою тривоги судді витримали 7-хвилинну паузу та дограли поєдинок.

Раніше міністр молоді та спорту Гутцайт спеціальне Положення про проведення в Україні змагань з футболу в умовах воєнного стану. Його дія поширюватиметься на всі турніри під егідою УПЛ і Професіональної футбольної ліги.

23 серпня у Прем'єр-лізі розпочнеться 1-й тур нового сезону. Прем'єрним стане матч між донецьким "Шахтарем" і харківським "Металістом 1925" на столичному НСК "Олімпійський" о 13:00.

Момент із огошенням повітряної тривоги з 1:33:35

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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