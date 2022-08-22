Впервые в сезоне. Матч Чемпионата юношеских команд УПЛ прервала воздушная тревога

Юношеское первенство стартовало 22 августа. Два стартовых матча завершились без инцидентов, а третий пришлось прерывать из-за рисков обстрелов.

На 86-й минуте матча "Черноморец" U-19 – "Верес" U-19 диктор на стадионе в Киеве объявил о воздушной тревоге и призвал команды и других официальных лиц перейти в убежище. После отбоя тревоги судьи выдержали 7-минутную паузу и доиграли поединок.

Ранее министр молодежи и спорта Гутцайт специальное Положение о проведении в Украине соревнований по футболу в условиях военного положения. Его действие распространяется на все турниры под эгидой УПЛ и Профессиональной футбольной лиги.

23 августа в Премьер-лиге начнется первый тур нового сезона. Премьерным станет матч между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925 года" на столичном НСК "Олимпийский" в 13:00.

Момент с объявлением воздушной тревоги с 1:33:35