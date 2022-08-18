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В укриття по свистку. З'явилися офіційні правила для футболу під час війни

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 21:33
В укриття по свистку. З'явилися офіційні правила для футболу під час війни Фото: В Україні з'явилися офіційні правила для футболу під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Футбольні матчі в Україні тепер будуть проходити без глядачів та перериватимуться у разі повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства молоді та спорту України.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підписав нове положення про проведення в Україні змагань з футболу, серед команд професійних клубів "Прем’єр-Ліги" та "Професіональної футбольної ліги" сезону 2022/23. В ньому з'явилися наступні вимоги:

  • Футбольні матчі організовуються з урахуванням безпекової ситуації в окремих регіонах України;
  • Стадіони мають відповідати вимогам регламентів і мати дозвіл на проведення матчів;
  • Глядачів на матчах не буде, допускаються лише члени команди, персонал стадіону;
  • Мають бути підготовлені шляхи евакуації в укриття, які мають бути не далі ніж 500 метрів від стадіону;
  • У разі повітряної тривоги матч зупиняється арбітром та всі присутні прямують в укриття.

"Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім!", - заявив міністр.

Такі правила змогли напрацювати разом з представниками силових структур та профільних федерацій. Гутцайт заявив, що ця інформація буде доведена до всіх зацікавлених сторін. Перші матчі мають розпочатись у другій половині серпня.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало про досвід гри у футбол під час війни в інших країнах.

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Футбол Війна в Україні
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