ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше в сезоні. Матч Чемпіонату юнацьких команд УПЛ перервала повітряна тривога

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 серпня 2022 17:14
Вперше в сезоні. Матч Чемпіонату юнацьких команд УПЛ перервала повітряна тривога Фото: "Чорноморець" U-19 у попередньому сезоні (chernomorets.odessa.ua)
Автор: Антон Федорців

Повітряна тривога перервала вже третій за розкладом поєдинок Чемпіонату юнацьких команд української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" і рівненським "Вересом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Юнацька першість стартувала 22 серпня. Два стартові матчі завершилися без інцидентів, а третій довелося переривати через ризики обстрілів.

На 86-й хвилині матчу "Чорноморець" U-19 – "Верес" U-19 диктор на стадіоні в Києві оголосив про повітряну тривогу та закликав команди та інших офіційних осіб перейти до сховища. Після відбою тривоги судді витримали 7-хвилинну паузу та дограли поєдинок.

Раніше міністр молоді та спорту Гутцайт спеціальне Положення про проведення в Україні змагань з футболу в умовах воєнного стану. Його дія поширюватиметься на всі турніри під егідою УПЛ і Професіональної футбольної ліги.

23 серпня у Прем'єр-лізі розпочнеться 1-й тур нового сезону. Прем'єрним стане матч між донецьким "Шахтарем" і харківським "Металістом 1925" на столичному НСК "Олімпійський" о 13:00.

Момент із огошенням повітряної тривоги з 1:33:35

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Черноморец УПЛ воздушная тревога Війна Росії проти України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії