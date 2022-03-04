Ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена, - в.о. гендиректора
Фото: ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена (wikipedia)
В.о. генерального директора Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Пожежу не локалізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької АЕС.
"Ми робимо все можливе, але пожежа йде, пожежників не допустили. Є великі небезпеки. На станції бойові дії. Реактори в небезпеці", - сказав Мурашов.
Зараз на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої - українські військові дають відсіч російським окупантам, які пробують просунутися до АЕС з метою захоплення.
Нагадаємо, що 3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.
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