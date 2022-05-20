Під час поїздки Байдена до Азії. Китай почав масштабні військові навчання

Пекін 20 травня почав масштабні військові навчання в Південнокитайському морі. У цей час президент США Джо Байден відвідає Азію з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними Управління морської безпеки в провінції Хайнань, військові навчання Китаю триватимуть до понеділка, 23 травня. Під час навчань цивільним та іншим невійськовим судам заборонено входити в зону маневрів.

Крім того, в ЗМІ зазначили, що перший китайський авіаносець "Ляонін" зараз знаходиться в Японському морі. Міноборони Китаю заявляє, що корабель займається "звичайною бойовою підготовкою", дотримуючись міжнародного права. При цьому в середу, 18 травня, стало відомо, що КНР направила через даний регіон два бомбардувальники H-6, здатних нести ядерну зброю.

Варто відзначити, що Байден пробуде в Азії до 24 травня. Він відвідає Японія і Південну Корею, де зустрінеться з лідерами. Також в Токіо пройде зустріч групи QUAD (діалог з безпеки), у складі якої США, Австралія, Індія і Японія.