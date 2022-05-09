Збройні сили Китаю провели навчання недалеко від кордонів Тайваню

Минулого тижня Збройні сили Китаю провели ще один раунд навчань недалеко від кордонів Тайваню. Про це повідомила прес-служба народно-визвольної армії Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві офіційного Пекіна йдеться, що військово-морські й військово-повітряні сили КНР проводили навчання з п'ятниці по неділю на сході та південному заході Тайваню. Навчання повинні були додатково перевірити й поліпшити спільну боєздатність декількох видів і родів військ. У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що в навчаннях були залучені бомбардувальники, винищувачі та протичовнові літаки. Минулого тижня Тайвань також проводив заздалегідь оголошені ракетні навчання біля свого південного і південно-східного узбережжя.