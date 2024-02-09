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Впервые сбил "Кинжал". Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву

Киев, Пятница 09 февраля 2024 21:29
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Впервые сбил "Кинжал". Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву Фото: подполковнику, который впервые сбил "Кинжал", присвоили звание Героя Украины (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ и вечернее обращение главы государства.

Как отмечается в указе, звание Героя Украины Агееву присвоили с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, которые были проявлены в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Позже в своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что Агеев - уже сейчас в истории нашего государства.

"Именно его подразделение в мае 23 года впервые уничтожило российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли", - подчеркнул президент.

Уничтожение первого "Кинжала"

Глава государства не уточнил, о какой именно ракете идет речь, но в мае 2023 года наши защитники впервые сбили российский "Кинжал".

Россияне неоднократно утверждали, что Украине не удастся этого сделать при помощи переданных западными союзниками зенитных ракетных комплексов Patriot, но они солгали в очередной раз.

Ракету сбили в небе над Киевом во время массированной атаки 4 мая.

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