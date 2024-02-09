Впервые сбил "Кинжал". Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ и вечернее обращение главы государства.
Как отмечается в указе, звание Героя Украины Агееву присвоили с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, которые были проявлены в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.
Позже в своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что Агеев - уже сейчас в истории нашего государства.
"Именно его подразделение в мае 23 года впервые уничтожило российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли", - подчеркнул президент.
Уничтожение первого "Кинжала"
Глава государства не уточнил, о какой именно ракете идет речь, но в мае 2023 года наши защитники впервые сбили российский "Кинжал".
Россияне неоднократно утверждали, что Украине не удастся этого сделать при помощи переданных западными союзниками зенитных ракетных комплексов Patriot, но они солгали в очередной раз.
Ракету сбили в небе над Киевом во время массированной атаки 4 мая.
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