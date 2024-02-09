Вперше збив "Кинджал". Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В'ячеславу Агеєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету "Кинжал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ та вечірнє звернення глави держави.
Як зазначається в указі, звання Героя України Агеєву присвоїли з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність та героїзм, які були виявлені у захисті територіальної цілісності та суверенітету України.
Пізніше у своєму вечірньому зверненні глава держави наголосив, що Агеєв - вже зараз в історії нашої держави.
"Саме його підрозділ у травні 23 року вперше знищив російську балістичну ціль - ракету, якою в Москві завжди хвалилися, нібито ніхто не зможе її збити. Українці змогли", - наголосив президент.
Знищення першого "Кинджала"
Глава держави не уточнив, про яку саме ракету йдеться, але у травні 2023 року наші захисники вперше збили російський "Кинжал".
Росіяни неодноразово стверджували, що Україні цього не вдасться зробити за допомогою переданих західними союзниками зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони збрехали в черговий раз.
Ракету збили в небі над Києвом під час масованої атаки 4 травня.
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