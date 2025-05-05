Впервые военный возглавил оборонное агентство ЕС: кто такой Андре Денк

Генерал-майор Андре Денк назначен новым исполнительным директором Европейского оборонного агентства (ЕОА). Это впервые в истории ведомства, когда его возглавляет высокопоставленный военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Defence Agency (EDA) .

Сегодня государства Евросоюза назначили Денка новым директором Европейского оборонного агентства по рекомендации главы агентства и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Она отметила, что Денк имеет значительный оперативный опыт и глубокое понимание потребностей обороны Европы. Поэтому его руководство ЕОА станет "большим преимуществом" для оборонного ведомства.

"Во время, когда война продолжается у наших границ, а Союз сталкивается с гибридными угрозами, работа ЕОА над развитием общих военных возможностей и внедрением инноваций в секторе обороны является как никогда важной. Под руководством генерала Денка агентство будет играть ключевую роль в обеспечении готовности Европы к вызовам будущего", - заявила Каллас.

В свою очередь, Денк отметил, что для него возглавить оборонное агентство - это большая честь и вызов одновременно.

"Европейское оборонное агентство имеет уникальные возможности поддерживать государства-члены на всех этапах цикла развития оборонных возможностей и за его пределами. Я полон решимости работать на благо наших государств-членов и Союза, что сегодня важнее, чем когда-либо", - подчеркнул Денк.

Что известно о генерале Денке

С февраля 2023 года Андре Денк занимал должность заместителя исполнительного директора ЕОА, где представлял агентство по политическим вопросам и координировал совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины и пополнение запасов стран ЕС.

До работы в ЕОА он был директором по логистике Военного штаба ЕС и командовал Объединенной школой логистики в Германии. На протяжении военной карьеры Денк участвовал в многочисленных международных операциях под эгидой ЕС, ООН и НАТО - в частности в Боснии и Герцеговине, Афганистане и в Мали, где был начальником штаба Миссии по обучению.

Родился в городе Ротталмюнстер, в Германии, в 1967 году. Присоединился к вооруженным силам ФРГ в 1986-м. Имеет диплом по машиностроению, окончил командно-штабные колледжи Германии и Франции.

Кроме немецкого, свободно владеет английским, французским, сербским и хорватским языками.