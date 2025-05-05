Вперше військовий очолив оборонне агентство ЄС: хто такий Андре Денк

Генерал-майор Андре Денк призначений новим виконавчим директором Європейського оборонного агентства (ЄОА). Це вперше в історії відомства, коли його очолює високопоставлений військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Defence Agency (EDA) .

Сьогодні держави Євросоюзу призначили Денка новим директором Європейського оборонного агентства за рекомендацією голови агентства та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Вона зазначила, що Денк має значний оперативний досвід і глибоке розуміння потреб оборони Європи. Тому його керівництво ЄОА стане "великою перевагою" для оборонного відомства.

"У час, коли війна триває біля наших кордонів, а Союз стикається з гібридними загрозами, робота ЄОА над розвитком спільних військових спроможностей і впровадженням інновацій у секторі оборони є як ніколи важливою. Під керівництвом генерала Денка агентство відіграватиме ключову роль у забезпеченні готовності Європи до викликів майбутнього", - заявила Каллас.

Своєю чергою, Денк зазначив, що для нього очолити оборонне агентство - це велика честь і виклик водночас.

"Європейське оборонне агентство має унікальні можливості підтримувати держави-члени на всіх етапах циклу розвитку оборонних спроможностей і за його межами. Я сповнений рішучості працювати на благо наших держав-членів і Союзу, що сьогодні важливіше, ніж будь-коли", - наголосив Денк.

Що відомо про генерала Денка

З лютого 2023 року Андре Денк обіймав посаду заступника виконавчого директора ЄОА, де представляв агентство з політичних питань і координував спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України та поповнення запасів країн ЄС.

До роботи в ЄОА він був директором з логістики Військового штабу ЄС і командував Об’єднаною школою логістики в Німеччині. Упродовж військової кар’єри Денк брав участь у численних міжнародних операціях під егідою ЄС, ООН і НАТО — зокрема в Боснії і Герцеговині, Афганістані та в Малі, де був начальником штабу Місії з навчання.

Народився в місті Ротталмюнстер, в Німеччині, в 1967 році. Приєднався до збройних сил ФРН у 1986-му. Має диплом з машинобудування, закінчив командно-штабні коледжі Німеччини та Франції.

Окрім німецької, вільно володіє англійською, французькою, сербською та хорватською мовами.