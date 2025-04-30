ЕС инвестирует почти миллиард евро в оборону: что получит Европа и при чем здесь Украина

Еврокомиссия выделит 910 млн евро через Европейский оборонный фонд на развитие современной и высокотехнологичной оборонной промышленности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии .

Деньги пойдут на укрепление обороны Европы - в частности, на улучшение мобильности армии и защиту от дронов, благодаря новым технологиям и сотрудничеству с наукой. Впервые к проектам также могут присоединиться украинские оборонные компании.

"Усиление сотрудничества между оборонными предприятиями Украины и Европы основывается на усилиях Бюро ЕС по инновациям в оборонной сфере в Киеве, направленных на налаживание более тесных связей и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленную базу, что будет способствовать укреплению общих целей в сфере безопасности и инноваций", - говорится в сообщении.

Европейский оборонный фонд имеет общий бюджет 7,3 млрд евро на период 2021-2027 годов и является ключевым инструментом ЕС для развития совместных оборонных разработок. Он объединяет компании разного масштаба и научные учреждения из стран ЕС и Норвегии.

Какие проекты привлечены

В 2025 году 45 млн евро из этого фонда направят на развитие прорывных технологий, способных существенно изменить или заменить существующее военное оборудование и подходы - благодаря более простым, доступным и эффективным решениям. Среди девяти выбранных проектов - METASTEALTH, который работает над созданием инновационных материалов для стелс-технологий.

Среди отобранных проектов - украинский Small UAS, занимающийся разработкой передовых беспилотных систем с использованием искусственного интеллекта. Также среди победителей - ENGRTII, который объединяет более 45 компаний и научных учреждений для создания европейского вертолета нового поколения до 2030 года. Еще один проект - EUROSWEEP - сосредоточен на разработке совместной автономной системы разминирования для Европы.

После определения победителей Еврокомиссия начнет подготовку грантовых соглашений с консорциумами - их планируют подписать до конца года.

"Реализованные проекты будут играть важную роль в формировании будущего европейской обороны, содействии созданию сотрудничества и инноваций в оборонной сфере и усилении стратегических возможностей ЕС в течение ближайших нескольких лет", - говорится в сообщении.