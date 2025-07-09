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Впервые за войну: Николаев подвергся нетипичной атаке дронами (фото)

Фото: последствия атаки на Николаев 9 июля (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталья Кава

Впервые за время полномасштабного вторжения российский агрессор атаковал Николаев дронами именно утром.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас в Николаеве продолжаются аварийно-восстановительные работы после вражеского удара.

В результате атаки пострадали двое горожан. Повреждены жилые дома, офисы и кафетерий.

К ликвидации последствий привлечены подразделения 10 взвода ДВГСО ГСЧС Украины и ЭЛУ Автодорог. На месте ударов продолжается расчистка территории, устранение повреждений и восстановление безопасных условий. Работы выполняются оперативно и ответственно.

Фото: последствия атаки на Николаев 9 июля (t.me/senkevichonline)

Обстрел Николаева

Напомним, российские войска сегодня, 9 июля, ударили по Николаевской области, в результате обстрела возник пожар.

Впоследствии стало известно, что в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии.

Кроме этого 6 июля враг ударил по областному центру дронами-камикадзе. По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий. На тот момент был один пострадавший.

 

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НиколаевВойна в УкраинеАтака дронов