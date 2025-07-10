Впервые при участии США. Стали известны итоги встречи "коалиции решительных" в Риме

В Риме в четверг, 10 июля, прошла встреча "коалиции решительных". Участники, в частности, обсуждали возможность отправки иностранных войск в Украину.
Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров стран-участников коалиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
В ОП обратили внимание, что впервые в заседании "коалиции решительных" участвовали представители США - спецпредставитель по Украине Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.
Лидеры подтвердили поддержку суверенитета Украины и осудили российское вторжение как грубое нарушение Устава ООН. Они высоко оценили готовность президента Владимира Зеленского к миру и напомнили, что с момента согласия Украины на прекращение огня прошло четыре месяца, в течение которых РФ лишь усилила атаки. За это время погибли более 700 мирных украинцев, свыше 3500 - ранены.
В ходе заседания была поддержана инициатива президента США Дональда Трампа по запуску мирного процесса между Украиной и Россией при участии США и союзников.
Коалиция договорилась о новых санкциях против российской военной экономики, включая энергетический и финансовый сектора, экспорт нефти и газа, "теневой флот" и поставки из третьих стран, задействованные в войне.
Лидеры подтвердили, что Украина получит минимум 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Приоритет - системы ПВО, дроны-перехватчики и усиление будущих Вооруженных сил Украины. Поддержка будет координироваться через Контактную группу, инициативу НАТО NSATU и профильные коалиции.
Участники коалиции приветствовали разработку планов по размещению многонациональных сил в Украине после окончания боевых действий. Создан оперативный штаб под руководством Великобритании и Франции. Украина выразила готовность пригласить такие силы и заключить соответствующие соглашения.
Финансовая и экономическая поддержку Украины пообещали продолжить. В 2026 году планируется коллективный бюджетный план для Украины. Также подтверждена готовность поддерживать разминирование Черного моря и рассматривать механизмы, по которым РФ должна компенсировать ущерб, включая использование доходов от замороженных российских активов.
Напомним, сегодня, 10 июля, министр обороны Британии Джон Хили заявил, что его страна готова отправить войска в Украину.
По его словам, такая отправка укрепит возможный режим прекращения огня между Украиной и РФ.
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