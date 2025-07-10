Вперше за участю США. Стали відомі підсумки зустрічі "коаліції рішучих" у Римі

В ОП звернули увагу, що вперше в засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники США - спецпредставник по Україні Кіт Келлог, а також сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

Лідери підтвердили підтримку суверенітету України і засудили російське вторгнення як грубе порушення Статуту ООН. Вони високо оцінили готовність президента Володимира Зеленського до миру і нагадали, що з моменту згоди України на припинення вогню минуло чотири місяці, протягом яких РФ лише посилила атаки. За цей час загинуло понад 700 мирних українців, понад 3500 - поранено.

Під час засідання було підтримано ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запуску мирного процесу між Україною і Росією за участю США і союзників.

Коаліція домовилася про нові санкції проти російської військової економіки, включно з енергетичним і фінансовим секторами, експортом нафти і газу, "тіньовим флотом" і поставками з третіх країн, які задіяні у війні.

Лідери підтвердили, що Україна отримає щонайменше 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Пріоритет - системи ППО, дрони-перехоплювачі та посилення майбутніх Збройних сил України. Підтримка координуватиметься через Контактну групу, ініціативу НАТО NSATU та профільні коаліції.

Учасники коаліції привітали розробку планів щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після закінчення бойових дій. Створено оперативний штаб під керівництвом Великої Британії та Франції. Україна висловила готовність запросити такі сили та укласти відповідні угоди.

Фінансову та економічну підтримку України пообіцяли продовжити. У 2026 році планується колективний бюджетний план для України. Також підтверджено готовність підтримувати розмінування Чорного моря і розглядати механізми, за якими РФ має компенсувати збитки, включно з використанням доходів від заморожених російських активів.