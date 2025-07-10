Британия готова отправить войска в Украину: министр обороны назвал основную цель
Британия готова отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов "коалиции решительных".
Об этом заявил министр обороны Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.
"Премьер-министр (Британии - ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", - отметил Хили.
Ожидается, что Франция и Британия предоставят основную часть военного контингента, хотя план также нуждается в поддержке со стороны США.
Ранее поступали сообщения о том, что Великобритания отказалась от планов отправки миротворческих сил в Украину из-за нежелания президента США Дональда Трампа поддержать это предложение, однако комментарии министра обороны показывают, что от этой идеи в Лондоне не отказались.
Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.
Господин Хили заявил, что на сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться также и вопросы сдерживания двух стран "перед экстремальными угрозами" в Европе.
Отправка военного контингента в Украину
Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с агрессором. О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.
По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину в числе первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.
Позже сообщалось, что Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.