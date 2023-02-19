Впервые за три года. Группа китайских чиновников посетила Тайвань

Правительство Тайваня разрешило поездку шести чиновников во главе с Лю Сяодун, заместителем главы шанхайского офиса китайского Управления по делам Тайваня, для участия в Фестивале фонарей в Тайбэе по приглашению правительства города.

Около десятка сторонников независимости Тайваня протестовали против его прибытия возле аэропорта.

Тайваньский Совет по материковым делам, определяющий политику Китая, заявил, что группе разрешено приехать, если они будут вести себя сдержанно, и надеется, что их визит будет способствовать укреплению взаимопонимания в регионе.