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На Тайване приземлился китайский воздушный шар, - AP

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Пятница 17 февраля 2023 12:28
На Тайване приземлился китайский воздушный шар, - AP Фото: на Тайване приземлился китайский воздушный шар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На одном из островов Тайваня в четверг, 16 января, нашли китайский воздушный шар, который мог приземлиться из-за достижения максимальной высоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Воздушный шар приземлился на одном из островов архипелага Мацу, который расположен неподалеку от побережья китайской провинции Фуцзянь. Именно этот архипелаг Тайвань рассматривает как первую линию обороны в случае вторжения Китая.

В Минобороны Тайваня отметили, что летательный аппарат перевозил оборудование, зарегистрированное на государственную компанию по производству электроники в северном городе Тайюань - Taiyuan Wireless First Factory Ltd..

В компании, в свою очередь, подтвердили, что предоставляли электронику Китайскому метеорологическому управлению. Однако там опровергают, что занимались строительством аэростата.

Представитель компании заявил, что найденный шар, вероятно, принадлежал к тем, которые ежедневно запускаются для мониторинга погоды, вероятно, он вылетел без фиксированного курса из прибрежного города Сямэнь.

Воздушный шар могу приземлиться из-за достижения максимальной высоты примерно в 30 тысяч метров, заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.

Как отметили в Вашингтоне подобные аэростаты Китай мог запускать для разведки во многие страны мира, в том числе в сторону Тайваня.

Также мы писали, что вчера президент США Джо Байден рассказал о расследовании воздушных шаров над США.

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