На Тайване приземлился китайский воздушный шар, - AP

На одном из островов Тайваня в четверг, 16 января, нашли китайский воздушный шар, который мог приземлиться из-за достижения максимальной высоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Воздушный шар приземлился на одном из островов архипелага Мацу, который расположен неподалеку от побережья китайской провинции Фуцзянь. Именно этот архипелаг Тайвань рассматривает как первую линию обороны в случае вторжения Китая.

В Минобороны Тайваня отметили, что летательный аппарат перевозил оборудование, зарегистрированное на государственную компанию по производству электроники в северном городе Тайюань - Taiyuan Wireless First Factory Ltd..

В компании, в свою очередь, подтвердили, что предоставляли электронику Китайскому метеорологическому управлению. Однако там опровергают, что занимались строительством аэростата.

Представитель компании заявил, что найденный шар, вероятно, принадлежал к тем, которые ежедневно запускаются для мониторинга погоды, вероятно, он вылетел без фиксированного курса из прибрежного города Сямэнь.

Воздушный шар могу приземлиться из-за достижения максимальной высоты примерно в 30 тысяч метров, заявил он.