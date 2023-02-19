Вперше за три роки. Група китайських чиновників відвідала Тайвань

Уряд Тайваню дозволив поїздку шести чиновників на чолі з Лю Сяодун, заступником голови шанхайського офісу китайського Управління у справах Тайваню, для участі у Фестивалі ліхтарів у Тайбеї на запрошення уряду міста.

Близько десятка прихильників незалежності Тайваню протестували проти його прибуття біля аеропорту.

Тайванська Рада з материкових справ, яка визначає політику Китаю, заявила, що групі дозволено приїхати, якщо вони будуть поводитися стримано, і сподівається, що їх візит сприятиме зміцненню взаєморозуміння в регіоні.