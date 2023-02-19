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Вперше за три роки. Група китайських чиновників відвідала Тайвань

Фото: група китайських чиновників відвідала Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Група китайських офіційних осіб прибула на Тайвань у суботу із першим візитом за три роки після початку пандемії COVID-19, щоб взяти участь у культурному заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд Тайваню дозволив поїздку шести чиновників на чолі з Лю Сяодун, заступником голови шанхайського офісу китайського Управління у справах Тайваню, для участі у Фестивалі ліхтарів у Тайбеї на запрошення уряду міста.

Близько десятка прихильників незалежності Тайваню протестували проти його прибуття біля аеропорту.

Тайванська Рада з материкових справ, яка визначає політику Китаю, заявила, що групі дозволено приїхати, якщо вони будуть поводитися стримано, і сподівається, що їх візит сприятиме зміцненню взаєморозуміння в регіоні.

Раніше стало відомо, що на одному з островів Тайваню в четвер, 16 лютого, знайшли китайську повітряну кулю, яка могла приземлитися через досягнення максимальної висоти.

Також повідомлялося, що найближчими днями з візитом на Тайвань прибуде урядовець міністерства оборони Сполучених Штатів у справах Китаю Майкл Чейз.

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