Впервые за семь лет австралийский премьер посетит Китай

Издание отмечает, что этот визит важен на фоне попыток стран возобновить отношения, зашедшие в тупик и обострившиеся в 2020 году. Только в последние месяцы Австралия и Китай пытаются наладить их – за этим внимательно наблюдает США, пишет CNN, ведь обе страны играют важную роль в

Австралия и Китай

На фоне напряженных отношений между США и Китаем Австралия рассматривается Америкой как важнейший союзник в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

А 10 февраля этого года США, Британия и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада, США в рамках усилий по имитации боевых действий против китайских истребителей.

Кроме этого, в конце августа состоялись учения между США, Австралией, Японией и Филиппинами. Сообщается, что главной целью учений было укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, Автралия закупит у США пять подлодок в рамках программы AUKUS. Заявляется, что по этой программе страна может получить доступ к атомным субмаринам.

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