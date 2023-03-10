Для противовеса Китаю. Австралия купит у США до пяти перспективных подлодок
Австралия купит пять американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния" в 2030-х годах в рамках исторического оборонного соглашения между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в ближайшие годы одна подводная лодка США посетит австралийские порты. Двое официальных лиц США на условиях анонимности заявили, что после ежегодных посещений портов Вашингтон разместит несколько подводных лодок в Западной Австралии примерно к 2027 году.
В начале 2030-х годов Австралия купит 3 подводные лодки класса "Вирджиния" и получит доступ к приобретению еще двух кораблей в рамках программы AUKUS.
На сегодняшний день на вооружении Австралии состоят шесть подводных лодок класса Collins, срок службы которых продлили до 2036 года.
В соответствии с программой AUKUS, США и Британия согласились предоставить Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.
В течение следующих пяти лет австралийские рабочие будут приезжать на верфи США для обучения.
Ранее сообщалось, что российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.
Также мы писали, что в России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.