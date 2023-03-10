ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для противовеса Китаю. Австралия купит у США до пяти перспективных подлодок

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 01:59
Для противовеса Китаю. Австралия купит у США до пяти перспективных подлодок Фото: Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Австралия купит пять американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния" в 2030-х годах в рамках исторического оборонного соглашения между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ближайшие годы одна подводная лодка США посетит австралийские порты. Двое официальных лиц США на условиях анонимности заявили, что после ежегодных посещений портов Вашингтон разместит несколько подводных лодок в Западной Австралии примерно к 2027 году.

В начале 2030-х годов Австралия купит 3 подводные лодки класса "Вирджиния" и получит доступ к приобретению еще двух кораблей в рамках программы AUKUS.

На сегодняшний день на вооружении Австралии состоят шесть подводных лодок класса Collins, срок службы которых продлили до 2036 года.

В соответствии с программой AUKUS, США и Британия согласились предоставить Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.

В течение следующих пяти лет австралийские рабочие будут приезжать на верфи США для обучения.

Ранее сообщалось, что российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.

Также мы писали, что в России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Соединенные Штаты Америки Пентагон
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях