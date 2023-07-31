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США и Австралия создадут совместный разведывательный центр

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Понедельник 31 июля 2023 06:59
США и Австралия создадут совместный разведывательный центр Фото: США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

29 июля состоялась ежегодная австралийско-американская министерская консультация (AUSMIN), в которой приняли участие глава МИД Австралии Пенни Вонг, министр обороны страны Ричард Марлес, государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Среди прочего, стороны осудили вторжение РФ в Украину и призвали Россию "немедленно и полностью" вывести войска за пределы признанных международным сообществом границ.

Кроме того, страны обсудили усиление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе, и в сфере разведки. Стороны согласились до 2024 г. создать объединенный разведывательный центр в рамках австралийской военной разведки DIO (Defence Intelligence Organisation).

Центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества между австралийской разведкой и разведывательным управлением министерства обороны США по вопросам, представляющим общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе".

Сотрудничество США и Австралии

США и Австралия продолжают усиливать свое сотрудничество, в том числе, и для противостояния потенциальной угрозе Китая. Так недавно в порту Сиднея спустили на воду корабль USS Canberra ВМС США. Боевой корабль класса Independence был введен в действие на австралийской военно-морской базе в Сиднее.

Кроме этого, Автралия закупит у США пять подлодок в рамках программы AUKUS. Заявляется, что по этой программе страна может получить доступ к атомным субмаринам.

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