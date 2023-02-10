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Имитировали бои против Китая. США, Британия и Австралия провели совместные учения

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Вашингтон, Пятница 10 февраля 2023 01:41
Имитировали бои против Китая. США, Британия и Австралия провели совместные учения Фото: США, Британия и Австралия провели совместные учения (flickr.com/soldiersmediacenter)
Автор: Константин Широкун

США, Британия и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада, США, в рамках усилий по имитации боевых действий против китайских истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Пентагоне отметили, что ежегодные учения не связаны с какими-либо недавними событиями, совместные тренировочные полеты были запланированы сильно заранее.

В основе учений было преодоление огромных расстояний, с которыми придется столкнуться Соединенным Штатам, Британии и Австралии при боевых действиях в Тихом океане, а также улучшение оперативной слаженности военно-воздушных сил трех стран.

США моделировали использование многоцелевых истребителей F-35, а также стратегической авиации. Британия, помимо самолетов-заправщиков, также использовала на учениях истребители Eurofighter Typhoon. Австралийские ВВСУ использовали самолеты EA-18G Growler.

Ранее стало известно, что в Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

Также сообщалось, что в начале февраля в Беларуси снова продлили военные учения с РФ, о чем свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

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