Впервые за полтора года: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов

Биткоин в воскресенье 3 декабря достиг рекордной отметки в 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Биткоин достиг отметки в $40 085 - самого высокого уровня почти за полтора года, Криптовалюта выросла на 1,55% в 22:34 по Гринвичу, добавив 611 долларов к предыдущему закрытию.

Крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, выросла на 51,1% по сравнению с годовым минимумом в $26 533, зафиксированным 11 октября.

Фото: Биткоин достиг отметки в 40 тысяч долларов (binance.com)

Как показано на графике, максимальная стоимость Биткоина составляла 40 190 долларов.

Цена Биткоина все еще ниже своего рекордного максимума в 69 000 долларов. Он не стал популярным у обычных людей, как предсказывали сторонники, и крупные инвесторы и компании все еще не доверяют ему и опасаются инвестиций.

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