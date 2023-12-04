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Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів

Понеділок 04 грудня 2023 05:11
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Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів Ілюстративне фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Біткоїн у неділю 3 грудня досяг рекордної позначки 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Біткоїн досяг позначки $40 085 - найвищого рівня майже за півтора року, Криптовалюта зросла на 1,55% о 22:34 за Грінвічем, додавши 611 доларів до попереднього закриття.

Найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі зросла на 51,1% порівняно з річним мінімумом у $26 533, зафіксованим 11 жовтня.

Вперше за півтора роки: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів

Фото: Біткоїн досяг позначки 40 тисяч доларів (binance.com)

Як показано на графіку, максимальна вартість Біткоїна становила 40 190 доларів.

Ціна Біткоіна все ще нижча за свій рекордний максимум у 69 000 доларів. Він не став популярним у звичайних людей, як передбачали прихильники, і великі інвестори та компанії все ще не довіряють йому та побоюються інвестицій.

Раніше ми публікували інструкцію, як вибрати та відкрити криптогаманець. Покрокова інструкція для початківця - за посиланням .

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко та безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту – Bitcoin.

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