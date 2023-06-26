Как открыть криптокошелек: пошаговая инструкция для начинающего

Количество пользователей криптовалюты в мире, и в Украине в частности, с каждым днем растет. Одна из первых вещей, которую нужно сделать, чтобы начать любые операции с цифровыми активами – открыть электронный кошелек.

О том, что такое криптокошелек, какие виды существуют и как выбрать надежную криптобиржу — в инструкции РБК-Украина.

Что такое криптокошелек

Криптокошелек — специальная программа или устройство, обеспечивающее взаимодействие пользователя с блокчейном и позволяющее получать и переводить цифровую валюту. То есть криптокошелек хранит ключи доступа к активам, а не сами монеты.

Криптовалютные кошельки сохраняют публичные и приватные ключи пользователей (условный ID пользователя). Публичный ключ доступен всем пользователям. Это адрес в блокчейне, позволяющий получать транзакции. Частный ключ – своеобразная цифровая подпись владельца кошелька, подтверждающая право собственности на открытый ключ.

Какие бывают криптокошельки

Как правило, криптокошельки бывают двух типов – "холодные" и "горячие". "Холодные" не нуждаются в постоянном подключении к интернету. К таким кошелькам относятся аппаратный, USB и бумажный кошелек (QR-код).

"Горячие" работают с использованием интернета и имеют отдельный сервис, ориентированный на хранение активов. Как правило, "горячие" кошельки работают через: веб-версию, приложение для ПК или мобильное приложение.

Также есть кроссплатформенные кошельки для крипт, которые могут использоваться как веб-версии, и как приложения для ПК и мобильных гаджетов.

Еще одна классификация кошельков: кастодиальные и некастодиальные. Кастодиальны кошельки, которыми управляет биржа криптовалют или компания цифровых активов. В сущности, вы предоставляете третьим лицам контроль над вашими ключами.

Преимущества использования такого кошелька – проверка входящих транзакций и низкие комиссии. Благодаря кастодиальному кошельку вам не придется беспокоиться о защите ваших частных ключей или управлении криптовалютой.

Некастодиальные кошельки дают вам полный контроль над частными ключами. Используя такой кошелек, именно вы несете ответственность за сохранность и управление своей криптовалютой. Исходя из этого, главным преимуществом некастодиальных кошельков является полная конфиденциальность.

Как выбрать криптокошелек

В целом же, важным фактором при выборе криптогаманца является безопасность. Криптокошелек должен быть надежным и защищенным от кибератак и воровства.

Также важно, чтобы криптокошелек поддерживал необходимые вам криптовалюты. Отдельный кошелек может иметь совместимость с очень большим количеством криптовалют, а может быть создан под конкретную криптовалюту.

Криптогкошелек должен быть легким и удобным в использовании. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и функциональным.

Пошаговая инструкция открытия криптокошелька

Для примера возьмем одну из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT. Для того чтобы открыть на платформе криптокошелек – сначала нужно зарегистрироваться.

Для создания аккаунта:

1. Перейдите на вкладку "Регистрация" в правом верхнем углу сайта.

2. Введите персональные данные (электронную почту). Создайте надежный пароль, содержащий не менее 8 символов.

3. Добавьте ID реферала (второго, который поделился ссылкой), нажав на "+ Реферальный код". Если же вы регистрируетесь самостоятельно – просто пропустите этот шаг.

4. Прочтите Условия использования и Политику конфиденциальности на Платформе. Если соглашается с ними, нажмите соответствующую галочку. Подтвердите, что вы не являетесь гражданином или резидентом запрещенных стран.

5. Подтвердите электронную почту с помощью кода. Если код не поступил в течение минуты, отправьте запрос на новое письмо.

Важное замечание: установите двухфакторную аутентификацию для учетной записи и вашей электронной почты, которая была указана при регистрации. Также по возможности включите все доступные методы защиты кошелька: пароль, seed-фразу, оповещения, список разрешенных IP.

6. Следующий шаг – подтверждение личности. Система Know Your Customer (KYC) необходима для борьбы с нелегальными операциями. Для пользователя это означает безопасность его активов и конфиденциальность личных данных.

Криптобиржа WhiteBIT предлагает пользователям два способа подтверждения личности: с помощью портала "Дія", или загрузкой фото подтверждающего личность документа.

После того, как вы пройдете верификацию аккаунта, сможете приобрести свой первый цифровой актив через обмен или размещение торгового ордера.

Также авторизоваться и пополнять кошелек на WhiteBIT можно с помощью Web3 кошелька. Чтобы использовать эту функцию, необходимо установить расширение для своего кошелька в браузере и включить двухфакторную аутентификацию на бирже. Затем зайти в личный кабинет на WhiteBIT и открыть раздел "Безопасность". В блоке "Web3" найти в списке необходимый кошелек и подтвердить подключение адреса в браузерном расширении кошелька. Далее подтвердить подключение адреса в биржевом аккаунте с помощью кода, полученного по электронной почте и двухфакторной аутентификации.

Кошелек на WhiteBIT – пример кастодиального кошелька, когда за безопасность ваших средств отвечает биржа. Если вы открываете кошелек на криптобирже, то стоит проверить, как именно она заботится о безопасности ваших средств.

Интересный факт: WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на "холодных" кошельках и использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров, чтобы максимально защитить средства своих пользователей.

Кроме того, платформа прошла аудит Hacken.io – ведущих специалистов по предоставлению услуг в сфере кибербезопасности со специализацией на блокчейн-технологиях. Согласно результатам аудитами Hacken.io и сертификационной платформы CER.live в 2022 году, WhiteBIT отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности и входит в тройку бирж по надежности с высоким рейтингом ААА.

Важно: количество криптокошельков, которые пользователь может открыть , не ограничено. Однако помните: чем больше кошельков, тем сложнее ими управлять, а это значит, что растет возможность потерять доступ к ним.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковала инструкцию, как быстро и безопасно купить самую популярную криптовалюту - Bitcoin.

Также мы писали, что с 5 по 11 июня курс биткоина несколько стабилизировался и по состоянию на понедельник, 12 июня, торгуется на уровне 25 800 долларов.