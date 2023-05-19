Как купить Bitcoin в Украине: обзор популярных способов

С каждым годом криптовалюта становится все более популярной в мире и имеет все шансы в ближайшем будущем стать полноценной альтернативой фиатным деньгам. Украина также не стоит в стороне от этого процесса. Более того, наша страна в тройке мировых лидеров по использованию криптовалюты.

О том, как быстро и безопасно купить первую и популярную криптовалюту во всем мире — Bitcoin — подробнее в инструкции РБК-Украина.

Биткоин (BTC) – электронный эквивалент реальных денег. Несмотря на отсутствие контроля за эмиссию со стороны государства, BTC является достаточно защищенной е-валютой. Блокчейн – это технология, на которой построено большинство криптовалют, в том числе биткоин. Это децентрализованная система, расположенная на серверах по всему миру, поэтому ни один человек не имеет контроля над ней, а все пользователи коллективно сохраняют контроль. Благодаря этому цифровой актив обладает практически идеальной защитой от мошенников.

Кроме того, биткоин не подвержен инфляции, что способствует быстрому росту его популярности в мире. Еще один несомненный плюс при проведении денежных операций с помощью биткоина – анонимность. Все это делает криптовалюту идеальным финансовым инструментом для трейдеров.

С развитием индустрии, в последние годы и появилось множество сайтов и приложений для ее покупки и обмена. На сегодняшний день самыми популярными вариантами покупки криптовалюты считаются:

криптовалютные биржи (централизованные и децентрализованные)

P2P-платформы

онлайн и оффлайн обменники

криптоматы

Криптовалютные биржи

Централизованные криптовалютные биржи считаются наиболее удобным и безопасным вариантом, особенно для начинающих.

Такие платформы позволяют осуществлять операции с цифровыми валютами 24/7, предлагают широкий выбор активов, различные способы пополнения баланса (включая банковские карты), подробные инструкции, а также круглосуточную службу поддержки.

Кроме покупки, на криптовалютных биржах можно также осуществлять торговлю криптовалютами и сохранять цифровые активы на специальных кошельках.

Например, приобрести цифровой актив на платформе WhiteBIT – одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины – можно через размещение торгового ордера. Перед этим необходимо создать учетную запись и пройти быструю верификацию (например, через "Дію") и пополнить баланс.

Купить криптовалюту на WhiteBIT можно и без размещения ордера, а сразу через вкладку "Быстрый обмен", также расположенную в разделе "Торговля". Благодаря простому дизайну разобраться в работе с платформой можно в считанные минуты.

Также недавно WhiteBIT обновил свою платформу, увеличив скорость торгового ядра в 10 раз. То есть теперь биржа может одновременно обслуживать гораздо большее количество пользователей в данный момент. Всего на бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. А среди именитых партнеров биржи есть ФК "Барселона" и национальная сборная Украины по футболу.

P2P-платформы

Платформы Peer-to-Peer позволяют торговать без посредников и работают как доска объявлений. Для того чтобы приобрести криптовалюту, нужно зарегистрироваться и выставить объявление. В нем нужно указать количество актива, цену, условия и метод оплаты, лимиты транзакций и маржу.

Безопасность сделок гарантирует сама платформа, а криптовалюта временно "зависает" на депозите, пока обе стороны (покупатель, выставляющий ордер и продавец соответствующего актива) не подтвердят сделку.

На площадке реализован рейтинг пользователей, который зависит от количества сделок и отзывов. Это хороший ориентир при выборе участников сделки.

Удобство торговли на таких платформах заключается в минимальных комиссиях, возможности отказаться от сделки и интуитивном интерфейсе. Например, на Bitcoin Global отсутствуют комиссии по покупке и продаже криптовалюты, есть мобильное приложение и кошелек.

Впрочем, следует помнить и о рисках, связанных с безопасностью и мошенничеством, поэтому перед покупкой биткоина через P2P-платформу следует тщательно проверить рейтинг продавца и соблюдать безопасные методы оплаты.

Онлайн-обменники

Кроме криптобирж и специализированных платформ купить криптовалюту можно и в онлайн-обменниках. На таких сервисах можно быстро обменять нацвалюту – фиат, криптовалюту и наоборот. Это можно сделать как в онлайн-режиме через переводы на карту, так и оффлайн наличными.

Для работы онлайн-обменниками необязательно регистрироваться и проходить подтверждение личности, но при больших операциях сервис обмена может запросить личные данные. Как правило, на подобном сайте нужно просто оставить заявку на обмен. Детали сделки оговариваются в момент, когда с пользователем связывается оператор, но возможен автообмен.

Особенностью онлайн-обмена является предел на максимально доступное количество активов. Большинство сайтов ограничиваются обменом до 0,1–0,3 BTC (или другого актива в этом эквиваленте). Некоторые площадки предлагают предел выше. Как правило, ограничения обусловлены возможностью блокирования транзакций со стороны банка.

В основном поменять онлайн можно BTC, ETH, USDT, но выбор активов зависит от сервиса. Выбирая сервис, помните, что не все сайты лицензированы или зарегистрированы как юридические лица. Сами услуги не всегда указывают эту информацию на своих сайтах, но риск нарваться на мошенников высок.

Офлайн-обменники

Это физические точки обмена криптовалюты, работающие по принципу привычных пунктов обмена валют. В обмен на национальную валюту клиент получает цифровой актив.

Особенности офлайн-обмена состоят в лимитах и узконаправленности. Физические пункты обмена сфокусированы на нескольких крупных криптовалютах и устанавливают минимальный объем обмена.

Как правило, купить криптовалюту в офлайн-обменнике можно в эквиваленте от 0,5 BTC. Поклонниками такого способа покупки цифровых активов чаще всего являются крупные игроки рынка.

Криптоматы

Для обмена криптовалюты на национальную валюту можно воспользоваться услугами криптоматов. Это специальные терминалы, позволяющие покупать и продавать биткоин и другие криптовалюты за наличные.

Устройства отправляют BTC на криптовалютный кошелек в обмен на государственную валюту. Все, что нужно сделать, – ввести деньги в банкомат, а затем предоставить номер счета или отсканировать QR-код криптогаманца. Криптоматы взимают достаточно большую комиссию (до 20%), но не хранят данные о покупателях. В некоторых случаях для покупки нужно подтвердить личность.

Существенный недостаток этого способа такие терминалы пока доступны только в крупных городах. Ближайшую машину для покупки BTC можно найти на сайте Coinatmradar.

Где можно использовать биткоин?

Сегодня во многих странах криптовалюта применяется для покупок и торговли на бирже наравне с национальными валютами.

Например, в США, Японии, части стран Евросоюза и других государствах биткоинами можно расплатиться, например, за авиабилет, номер в отеле или прокат автомобиля.

Украина такое активно занимается интеграцией криптовалюты в повседневную жизнь. Так, на сервисе Coinmap можно ознакомиться с картой заведений, где принимают оплату в "крипте", среди них — Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Ёж", WOG и другие.

Кроме того, биткоин может быть использован в качестве инвестиционного инструмента, поскольку его цена может изменяться в зависимости от спроса и предложения. Впрочем, следует помнить и о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, поэтому перед началом торговли следует тщательно ознакомиться с условиями и правилами биржи, провести собственный анализ рынка.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что биткоин в мае превысил отметку в 28 тысяч долларов. Самая большая криптовалюта осталась фактически в том же диапазоне, что и в прошлом месяце.

По оценкам BitRiver, в мае торговый ценовой диапазон будет составлять 26 500 – 31 000 дол. До заседания Федеральной резервной системы США цена, скорее всего, останется в указанном диапазоне и выйдет из него в начале июня 2023 года.