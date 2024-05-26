Впервые с лета прошлого года. В Беларусь прилетели вертолеты РФ: подробности

25 мая на аэродром "Барановичи" (Беларусь) прилетели два вертолета ВКС РФ. Это произошло впервые с августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Так, 25 мая на аэродром "Барановичи" из Сещи (Брянская область, РФ) прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

"Таким образом, это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023 года", - говорится в сообщении.

Итого, по подсчетам "Гаюна", сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ, один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 ВКС РФ.

"Также на аэродроме "Лида" присутствует самолет Ил-22ПП ВКС РФ", - добавили в мониторинговой группе.

Прилет Путина в Беларусь

На днях глава Кремля Владимир Путин ездил к главе белорусского режима Александру Лукашенко. Перед визитом Путина, Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Во время пресс-конференции в Минске Путин заявил, что якобы не отказывается от переговоров с Украиной, но готов их вести только с "легитимной властью". Зеленский уже успел отреагировать на это заявление Путина.

По данным "Гаюна", два истребителя ВКС РФ, прилетавшие для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая.