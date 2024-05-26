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Вперше з літа минулого року. До Білорусі прилетіли гелікоптери РФ: подробиці

Білорусь, Неділя 26 травня 2024 14:37
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Вперше з літа минулого року. До Білорусі прилетіли гелікоптери РФ: подробиці Фото: вертольоти Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ прибули на аеродром "Барановичі" у Білорусі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

25 травня на аеродром "Барановичі" (Білорусь) прилетіли два вертольоти ВКС РФ. Це сталося вперше із серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, 25 травня на аеродром "Барановичі" з Сіщі (Брянська область, РФ) прилетіли гелікоптери Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ.

"Таким чином, це перші і поки що єдині військові вертольоти з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за підрахунками "Гаюна", зараз на аеродромі в Барановичах постійно знаходяться два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ВКС РФ, один гелікоптер Мі-24 і один гелікоптер Мі-8 ВКС РФ.

"Також на аеродромі "Ліда" є літак Іл-22ПП ВКС РФ", - додали в моніторинговій групі.

Приліт Путіна до Білорусі

Днями глава Кремля Володимир Путін їздив до глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Перед візитом Путіна, Лукашенко змінив начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі.

Під час прес-конференції у Мінську Путін заявив, що нібито не відмовляється від переговорів з Україною, але готовий їх вести лише з "легітимною владою". Зеленський уже встиг відреагувати на цю заяву Путіна.

За даними "Гаюна", два винищувачі ВКС РФ, які прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, залишили Білорусь разом із літаками Путіна вночі 25 травня.

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