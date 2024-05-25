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Скучно и не интересно: Зеленский ответил на нападки Путина по поводу легитимности

Украина, Суббота 25 мая 2024 14:55
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Скучно и не интересно: Зеленский ответил на нападки Путина по поводу легитимности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывания главы Кремля Владимира Путина о его легитимности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его интервью центральноазиатских СМИ.

"Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации (Путина, - ред) по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные", - сказал он.

Зеленский признался, что подобные выпады Путина его не сильно беспокоят.

"Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, так прочти и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не сильно беспокоит", - отметил он.

Что сказал Путин

24 мая российский президент Владимир Путин ездил в Минск к главе белорусского режима Александру Лукашенко.

Во время пресс-конференции Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но готова их вести только с "легитимными властями" Украины. По его мнению, легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины якобы "закончилась".

В свою очередь, Лукашенко начал вторить главе Кремля и заявил, что якобы "юридической чистоты здесь (в легитимности, - ред) нет и быть не может".

Отметим, что в этом же интервью Зеленский назвал Путина самым неадекватным врагом за 100 лет.

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