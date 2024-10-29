Вечером 28 октября россияне КАБом-500 атаковали Госпром в Харькове , в результате чего почти столетний памятник архитектуры национального значения получил повреждения.

РБК-Украина рассказывает, чем уникален Госпром и как его строили.

Чем уникален Госпром

Здание государственной промышленности, более известное как Госпром построили в 1925-1928 годах. Дом стал первым советским 13-этажным небоскребом. Здание построено в стиле конструктивизма, с 2018 года входит в реестр недвижимых памятников Украины национального значения, а с 2023 года – в списки объектов ЮНЕСКО, нуждающихся в усиленной защите.

Госпром стал первым зданием в мире, возведенным исключительно из железобетона без металлического каркаса. Также он является первым в мире государственным офисным зданием, построенным в модернистских формах, и самым большим в мире домом в стиле конструктивизма, возведенным в начале развития этого стиля. Его строительство оказало влияние на развитие как украинской, так и мировой архитектуры.

Дом имеет 9 башен от 6 до 13 этажей, его высота с телеантенной составляет 108 метров, без нее – 63 метра. Сооружение намеренно так расположили, чтобы фасад "смотрел" на восток и при закате здание лучами солнца просвечивало насквозь. Инновационными на момент строительства также были "воздушные" переходы между башнями, которые длиной достигали 26 м.

За почти столетнюю историю Госпром стал символом города. По результатам опроса жителей он возглавил список "Семь чудес Харькова".

Госпром в 2020 году (фото: wikimedia_org_User_Brizhnichenko)

История строительства

В 2025 году объявили конкурс на лучший проект по строительству Госпрома. В то время Харькову, который был столицей Советской Украины, не хватало архитектурной помпезности, подчеркивающей статус города. Победу в конкурсе получил проект, разработанный группой архитекторов-конструктивистов из Ленинграда во главе с Сергеем Серафимовым.

Проект был в стиле конструктивизма – одно из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, возникшего после Октябрьской революции. Для строительства выбрали центральную часть города. Подготовительные работы на строительной площадке начались в 1925 году, а в ноябре 2026 торжественно заложили центральный корпус Госпрома. Руководителем строительства стал инженер Павел Роттерт.

Начало строительства (фото: slk.kh.ua)

Инженеры на строительстве, Павел Роттерт по центру (фото: slk.kh.ua)

К работам привлекали от 4000 до 5000 работников, многие процессы происходили вручную, в частности, люди лопатами копали котлован, чтобы вывозить землю, привлекали лошадей. Это был так называемый "ручной период строительства". В конце строительства 80% процессов были механизированы.

При строительстве постройки использовали прогрессивный на тот момент метод "плавающей опалубки", он обеспечивал высокую прочность здания.

Из-за финансовых трудностей весной 1926 года строительство могли остановить, но по личному ходатайству Павла Роттерта к Феликсу Дзержинскому, правительство таки нашло деньги на Госпром.

Строительство Госпрома (фото: slk.kh.ua)

Торжественное открытие здания состоялось в годовщину Октябрьской революции 7 ноября 1928 года. Первоначально строительство должно было обойтись в 950 000 советских рублей, но окончательная сумма составляла более 5 млн.

Перед открытием Госпрома в газете "Комсомолец Украины" писали, что на крыше здания будут оборудованы площадки для лаун-тенниса, волейбола и гандбола, а также солярий и телефонная станция на 1000 номеров. За современный вид Госрома Харьков со временем даже начали сравнивать с Нью-Йорком.

Госпром предназначался для советской управленческой элиты. Там размещались Совет народных комиссаров УССР, управление и департаменты органов власти. Когда в 1934 году столицу перенесли в Киев, то все тресты выехали из Госпрома. Там разместились отделы облисполкома.

Во время немецкой оккупации Харькова в 1941-1943 годах нацисты в Госпроме разместили конюшню. Также в здании поселились сбежавшие из местного зоопарка обезьяны.

При выходе оккупантов из города они заминировали Госпром. Неизвестный патриот ценой собственной жизни помешал детонации и подрыву здания. Тогда немцы подожгли Госпром – сгорели двери, паркет и окна, но повреждения не были катастрофическими.

В 1943-1947 годах здание реставрировали, а в 1954 году над ним установили башню телеантенны, из-за чего общая высота сооружения достигла 108 м.

Госпром в 1955 году (фото: slk.kh.ua)

Госпром во время российско-украинской войны

В начале 2000-х годов в Госпроме была проведена реконструкция. В здании разместилось много как государственных, так и частных офисов. В частности, там расположены подразделения областной государственной администрации, хозяйственный суд, Харьковский телецентр и телестудия.

С самого начала полномасштабного вторжения здание оказалась под угрозой. 1 марта 2022 во время ракетного удара по областной администрации на площади Свободы были частично выбиты окна в Госпроме. Также 2 января 2024 года во время российской ракетной атаки по зданию, расположенному рядом, пострадали почти все окна на северо-западной стороне.

Госпром вечером (фото: Алексей Лисник/Facebook)

Больше всего Госпром пострадал 28 октября 2024 года, когда Россия направила КАБ-500 на сооружение. Управляемая бомба попала в подъезд, где расположен суд и другие учреждения, и разрушила 3 этажа.

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК за нарушение правил ведения войны.

Последствия атаки 28 октября 2024 (фото: Национальная полиция)