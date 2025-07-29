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Украинские волейболистки дебютируют в Лиге наций-2026: FIVB официально пригласила сборную

Вторник 29 июля 2025 14:50
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Украинские волейболистки дебютируют в Лиге наций-2026: FIVB официально пригласила сборную Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в Лиге наций. Наша команда получила официальное приглашение от FIVB на участие в турнире 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Федерации волейбола Украины в социальной сети Telegram.

Сборная Украины дебютирует

По информации Федерации волейбола Украины (ФВУ), наша сборная занимает 15-ю позицию в мировом рейтинге - самую высокую среди тех команд, которые не выступали в текущем розыгрыше VNL.

Именно это позволило "сине-желтым" получить шанс дебютировать на одном из самых престижных международных турниров. В 2026 году украинки заменят Республику Корея, которая завершила нынешнюю Лигу наций на 18-м месте.

ФВУ должна подтвердить участие до 30 июля, и уже сообщила о готовности сделать это в ближайшее время.

Победа в Золотой Евролиге - ключ к VNL

В этом сезоне подопечные Якуба Глушака триумфовали в Золотой Евролиге, что дало им шанс на повышение в классе.

Женская сборная Украины дебютирует в Лиге наций уже в следующем году - вслед за мужской командой, которая ранее сделала громкую заявку на международном уровне.

В 2025 году украинские волейболисты завершили турнир на 9-й позиции, оказавшись всего в шаге от Финала восьми. Их прорыв стал лучшим результатом мужской сборной в истории выступлений в VNL.

Впереди - чемпионат мира

Перед участием в Лиге наций команду ждет выступление в женском чемпионате мира, который станет первым для Украины с 1994 года.

Турнир начнется 23 августа, и стартовым соперником украинок станет Сербия. Также в группе сыграют Италия и Япония. А в плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Состав сборной на мундиаль понес потери, ведь из-за травмы соревнования пропустит ключевая доигровщица Юлия Дымарь.

Напомним, Италия, которая является соперницей Украины в групповом этапе ЧМ, недавно стала победительницей женской Лиги наций-2025. Это третий титул в истории команды, который они получили без единого поражения.

Также читайте о том, как капитан волейбольной мужской сборной покинул команду.

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