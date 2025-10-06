RU

Впервые в истории НАТО. Украинские моряки возглавили "вражескую" сторону на учениях

Фото: украинские моряки возглавили "вражескую" сторону на учениях НАТО (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Впервые в истории НАТО Военно-Морские Силы Украины возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Участие Украины в учениях НАТО

Привлечение ВМС ВСУ состоялось при поддержке Объединенного командования ВМС НАТО, Военно-Морских Сил ВС Португалии и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию с целью проверки возможностей двух десятков стран-членов Альянса.

Учения учитывали современные тенденции морской войны, в частности использование беспилотных систем для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы. Операционный состав ВМС ВСУ организовал совместную работу по планированию и управлению силами условного противника от Украины и стран-партнеров, которые принимали участие в учебных операциях в составе OPFOR. Совместные учения с участием ВМС ВСУ прошли успешно.

Инновации и оценка партнеров

Нынешние учения объединили REPMUS - ведущее мировое событие в сфере морской робототехники и беспилотных технологий - с Dynamic Messenger (DYMS), что является частью серии оперативных учений НАТО.

"Возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, что непосредственно укрепляет морскую устойчивость НАТО и формирует будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному продвижению вперед", - отметил командующий Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию бригадный генерал Войцех Озга.

Система DELTA

Во время учений беспилотные платформы были интегрированы в боевую систему DELTA, которую используют ВСУ. Интеграция состоялась по новому стандарту НАТО STANAG 4817 - его апробация была одной из ключевых задач учений.

"Участие Украины в учениях является уникальной возможностью продемонстрировать ключевые тенденции современной морской войны. Мы добавляем реализм современного боя в учения НАТО, что должно еще больше побудить Альянс к внедрению инновационных изменений и тактик в морских операциях", - подчеркнул директор по имплементации программ JATEC полковник Валерий Вишневский.

Вместе с Украиной в REPMUS/DYMS-2025 приняли участие силы и средства ВМС, предприятий и научно-исследовательских центров 26 стран-партнеров, а также представители Морского Командования НАТО "Нортвуд", Центра морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), Лаборатории подводных систем и технологий Университета Порта (LSTS) и Инициативы НАТО по морским беспилотным системам (MUSI).

 

 

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская боевая система DELTA стала основной платформой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025, координируя более 100 морских, подводных, наземных и воздушных беспилотников.

