Вперше в історії НАТО. Українські моряки очолили "ворожу" сторону на навчаннях

Вперше в історії НАТО Військово-Морські Сили України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Залучення ВМС ЗСУ відбулося за підтримки Об’єднаного командування ВМС НАТО, Військово-Морських Сил ЗС Португалії та Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти з метою перевірки спроможностей двох десятків країн-членів Альянсу.
Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози. Операційний склад ВМС ЗСУ організував спільну роботу з планування та управління силами умовного противника від України та країн-партнерів, які брали участь у навчальних операціях у складі OPFOR. Спільні навчання за участі ВМС ЗСУ пройшли успішно.
Цьогорічні навчання поєднали REPMUS - провідну світову подію у сфері морської робототехніки та безпілотних технологій - із Dynamic Messenger (DYMS), що є частиною серії оперативних навчань НАТО.
"Очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед", - наголосив командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти бригадний генерал Войцех Озга.
Під час навчань безпілотні платформи були інтегровані в бойову систему DELTA, яку використовують ЗСУ. Інтеграція відбулася за новим стандартом НАТО STANAG 4817 - його апробація була одним з ключових завдань навчань.
"Участь України у навчаннях є унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни. Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях", - підкреслив директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський.
Разом з Україною в REPMUS/DYMS-2025 взяли участь сили та засоби ВМС, підприємств і науково-дослідницьких центрів 26 країн-партнерів, а також представники Морського Командування НАТО "Нортвуд", Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська бойова система DELTA стала основною платформою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025, координуючи понад 100 морських, підводних, наземних та повітряних безпілотників.