Саудовская Аравия инвестирует в киберспорт 38 млрд долларов: на что потратят

Саудовская Аравия в ближайшие восемь лет инвестирует 38 млрд долларов в киберспорт. Страна к 2030 году намерена стать центром новой дисциплины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Предполагается, что инвестиции помогут диверсифицировать экономику, для этого создан специальный фонд Savvy Games Group.

Приблизительно 13,31 млрд долларов планируют потратить на покупку и развитие профильных трансляторов, 18,63 млрд - на миноритарные доли в игровых компаниях. Приблизительно 5,32 млрд долларов уйдет на инвестиции в крупнейших разработчиков игр, также часть средств планируют потратить на игровые и киберспортивные стартапы.

"Мы собираемся использовать нереализованный потенциал сектора киберспорта и игр для диверсификации нашей экономики, стимулирования инноваций в этом секторе и дальнейшего расширения предложения развлечений и киберспортивных соревнований", - заявил принц Саудовской Аравии и председатель совета директоров Savvy Мухаммед бин Сал.