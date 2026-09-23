Впервые в истории: астрономы зафиксировали радиосигнал от экзопланеты за пределами Солнечной системы

Астрономы впервые услышали радиосигнал от экзопланеты - его источником оказалась Beta Pictoris b, а не ее заря. Это первый подтвержденный случай такого наблюдения в истории.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.
Ученые сразу отмечают: обнаруженные волны не являются попыткой инопланетного контакта. Зафиксированные вспышки оказались результатом мощного полярного сияния в верхних слоях атмосферы планетарного гиганта.
Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке в течение 2025 и 2026 годов на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц.
Планета Beta Pictoris расположена на расстоянии около 63,4 светового года от Земли. Она вращается вокруг горячей звезды Beta Pictoris вместе с двумя известными планетами системы.
Ранее радиосигналы из подобных систем терялись на фоне излучения звезд.
Чтобы убедиться, что импульсы присылает именно планета, астрономы использовали в качестве ориентиров квазары - сверхяркие ядра далеких галактик.
Благодаря сверхточной привязке координат ученые доказали, что короткие, повторяющиеся и сильно поляризованные всплески радиоволн производят именно этот космический гигант.
Планета Beta Pictoris была открыта еще в 2008 году.
Ее характеристики:
Быстрое вращение и мощное внутреннее динамо создают электронно-циклотронную нестабильность, которая и генерирует интенсивные радиоволны.
Ученые подчеркивают: это открытие стало первым в истории прямым измерением силы магнитного поля экзопланеты.
Астрономы готовятся исследовать по этой методике еще 7 других планет-гигантов в 5 ближайших звездных системах.