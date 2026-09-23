Впервые в истории: астрономы зафиксировали радиосигнал от экзопланеты за пределами Солнечной системы

Что действительно передает радиосигнал из глубокого космоса

Ученые сразу отмечают: обнаруженные волны не являются попыткой инопланетного контакта. Зафиксированные вспышки оказались результатом мощного полярного сияния в верхних слоях атмосферы планетарного гиганта.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке в течение 2025 и 2026 годов на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц.

Как астрономы доказали, что импульс подала именно планета?

Планета Beta Pictoris расположена на расстоянии около 63,4 светового года от Земли. Она вращается вокруг горячей звезды Beta Pictoris вместе с двумя известными планетами системы.

Ранее радиосигналы из подобных систем терялись на фоне излучения звезд.

Чтобы убедиться, что импульсы присылает именно планета, астрономы использовали в качестве ориентиров квазары - сверхяркие ядра далеких галактик.

Благодаря сверхточной привязке координат ученые доказали, что короткие, повторяющиеся и сильно поляризованные всплески радиоволн производят именно этот космический гигант.

Планета Б - одна из трех известных планет, вращающихся вокруг Beta Pictoris (прим. ред.: третья планета на этой схеме не показана, источник: Ceballos et al., arXiv, 2026)

Почему у планеты-гиганта есть рекордное магнитное поле?

Планета Beta Pictoris была открыта еще в 2008 году.

Ее характеристики:

Масса - примерно в 10 раз больше массы Юпитера.

- примерно в 10 раз больше массы Юпитера. Скорость вращения - один оборот вокруг собственной оси длится всего 8-9 часов.

- один оборот вокруг собственной оси длится всего 8-9 часов. Магнитное поле - в тысячи раз мощнее земного.

Быстрое вращение и мощное внутреннее динамо создают электронно-циклотронную нестабильность, которая и генерирует интенсивные радиоволны.

Ученые подчеркивают: это открытие стало первым в истории прямым измерением силы магнитного поля экзопланеты.

Астрономы готовятся исследовать по этой методике еще 7 других планет-гигантов в 5 ближайших звездных системах.