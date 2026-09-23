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Вперше в історії: астрономи зафіксували радіосигнал від екзопланети поза Сонячною системою

08:11 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Спіймано радіосигнал від планети поза Сонячною системою (фото: Wikimedia Commons)

Астрономи вперше почули радіосигнал від екзопланети - його джерелом виявилася Beta Pictoris b, а не її зоря. Це перший підтверджений випадок такого спостереження в історії.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Що насправді передає радіосигнал із глибокого космосу

Науковці одразу зазначають: виявлені хвилі не є спробою інопланетного контакту. Зафіксовані спалахи виявилися результатом потужного полярного сяйва у верхніх шарах атмосфери планетарного гіганта.

Спостереження проводилися за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці протягом 2025 та 2026 років на частотах від 0,85 до 3,5 ГГц.

Як астрономи довели, що імпульс подала саме планета?

Планета Beta Pictoris b розташована на відстані близько 63,4 світлового року від Землі. Вона обертається навколо гарячої зірки Beta Pictoris разом із двома іншими відомими планетами системи.

Раніше радіосигнали з подібних систем губилися на тлі випромінювання самих зірок.

Щоб переконатися, що імпульси надсилає саме планета, астрономи використали як орієнтири квазари - над'яскраві ядра далеких галактик.

Завдяки надточній прив'язці координат вчені довели, що короткі, повторювані та сильно поляризовані сплески радіохвиль продукує саме цей космічний гігант.

Планета Б - одна з трьох відомих планет, що обертаються навколо Beta Pictoris (прим. ред.: третя планета на цій схемі не показана, джерело: Ceballos et al., arXiv, 2026)

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Чому планета-гігант має рекордне магнітне поле?

Планета Beta Pictoris b була відкрита ще у 2008 році.

Її характеристики:

  • Маса - приблизно у 10 разів більша за масу Юпітера.
  • Швидкість обертання - один оберт навколо власної осі триває лише 8-9 годин.
  • Магнітне поле - у тисячі разів потужніше за земне.

Швидке обертання та потужне внутрішнє динамо створюють електронно-циклотронну мазерну нестабільність, яка й генерує інтенсивні радіохвилі.

Вчені підкреслюють: це відкриття стало першим у історії прямим вимірюванням сили магнітного поля екзопланети.

Наразі астрономи готуються дослідити за цією методикою ще 7 інших планет-гігантів у 5 найближчих зоряних системах.

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