Вперше в історії: астрономи зафіксували радіосигнал від екзопланети поза Сонячною системою

Астрономи вперше почули радіосигнал від екзопланети - його джерелом виявилася Beta Pictoris b, а не її зоря. Це перший підтверджений випадок такого спостереження в історії.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.
Науковці одразу зазначають: виявлені хвилі не є спробою інопланетного контакту. Зафіксовані спалахи виявилися результатом потужного полярного сяйва у верхніх шарах атмосфери планетарного гіганта.
Спостереження проводилися за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці протягом 2025 та 2026 років на частотах від 0,85 до 3,5 ГГц.
Планета Beta Pictoris b розташована на відстані близько 63,4 світлового року від Землі. Вона обертається навколо гарячої зірки Beta Pictoris разом із двома іншими відомими планетами системи.
Раніше радіосигнали з подібних систем губилися на тлі випромінювання самих зірок.
Щоб переконатися, що імпульси надсилає саме планета, астрономи використали як орієнтири квазари - над'яскраві ядра далеких галактик.
Завдяки надточній прив'язці координат вчені довели, що короткі, повторювані та сильно поляризовані сплески радіохвиль продукує саме цей космічний гігант.
Планета Beta Pictoris b була відкрита ще у 2008 році.
Її характеристики:
Швидке обертання та потужне внутрішнє динамо створюють електронно-циклотронну мазерну нестабільність, яка й генерує інтенсивні радіохвилі.
Вчені підкреслюють: це відкриття стало першим у історії прямим вимірюванням сили магнітного поля екзопланети.
Наразі астрономи готуються дослідити за цією методикою ще 7 інших планет-гігантів у 5 найближчих зоряних системах.