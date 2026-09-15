Война за орбиту: США публично объявили о размещении боевых систем в космосе

США впервые публично заявили, что разместили на орбите оружие для контроля космического пространства. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил США Трой Мэйнк.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Стратегия сдерживания

По словам Троя Мейнко, главной целью публичного раскрытия информации является сдерживание потенциальных противников. При этом чиновник отказался уточнять технические характеристики, сроки развертывания и детали испытаний космических систем.

Почему это вообще происходит?

Сдерживание без деталей. В ВВС США отмечают, что сам факт наличия оружия является сигналом для Пекина и Москвы, однако раскрытие спецификаций помешало бы оборонным интересам.

Ответ на шаги РФ и Китая. США вынуждены реагировать на активные разработки противников. К примеру, испытания России противоспутниковых систем и регулярные аномальные маневры китайских спутников вблизи американских аппаратов.

Защита критической инфраструктуры. Наземные войска, высокоточные вооружения и системы связи полностью зависят от спутниковых группировок, в частности системы Starlink и спутников разведки.

Какое оружие могли развернуть на орбите

Эксперты предполагают, что Пентагон развернул именно некинетические системы, поскольку физическое уничтожение спутников создает облака опасного космического мусора.

О чем дискутируют?

Сигналы и радиоэлектронная борьба (РЭБ). Вероятно, речь идет об орбитальных глушилках и "спуферах", способных перехватывать или блокировать сигналы связи и навигации вражеских аппаратов.

Оптическое ослепление. Использование лазерных систем для кратковременного или длительного ослепления оптических сенсоров спутников-шпионов.

Наземная база. Летом космические силы США уже приняли на вооружение мобильный наземный комплекс РЭБ Meadowlands, а теперь подтвердили наличие подобных функционалов непосредственно в космосе.

Риски новой гонки вооружений

Официальное признание США наличием оружия на орбите Земли значительно повышает ставки в глобальном противостоянии.

Эксперты отмечают, что это дает юридический и политический повод Китаю и России публично подтвердить собственные орбитальные боевые системы, что окончательно превращает ближний космос в полноценное поле военных действий.