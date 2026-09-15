ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Война за орбиту: США публично объявили о размещении боевых систем в космосе

18:12 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Война за орбиту: США публично объявили о размещении боевых систем в космосе США делают ставку на некинетическое оружие (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

США впервые публично заявили, что разместили на орбите оружие для контроля космического пространства. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил США Трой Мэйнк.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Стратегия сдерживания

По словам Троя Мейнко, главной целью публичного раскрытия информации является сдерживание потенциальных противников. При этом чиновник отказался уточнять технические характеристики, сроки развертывания и детали испытаний космических систем.

Почему это вообще происходит?

Сдерживание без деталей. В ВВС США отмечают, что сам факт наличия оружия является сигналом для Пекина и Москвы, однако раскрытие спецификаций помешало бы оборонным интересам.

Ответ на шаги РФ и Китая. США вынуждены реагировать на активные разработки противников. К примеру, испытания России противоспутниковых систем и регулярные аномальные маневры китайских спутников вблизи американских аппаратов.

Защита критической инфраструктуры. Наземные войска, высокоточные вооружения и системы связи полностью зависят от спутниковых группировок, в частности системы Starlink и спутников разведки.

Читайте больше: США готовятся к войне на орбите? в "Золотой купол" добавят космические системы

Какое оружие могли развернуть на орбите

Эксперты предполагают, что Пентагон развернул именно некинетические системы, поскольку физическое уничтожение спутников создает облака опасного космического мусора.

О чем дискутируют?

Сигналы и радиоэлектронная борьба (РЭБ). Вероятно, речь идет об орбитальных глушилках и "спуферах", способных перехватывать или блокировать сигналы связи и навигации вражеских аппаратов.

Оптическое ослепление. Использование лазерных систем для кратковременного или длительного ослепления оптических сенсоров спутников-шпионов.

Наземная база. Летом космические силы США уже приняли на вооружение мобильный наземный комплекс РЭБ Meadowlands, а теперь подтвердили наличие подобных функционалов непосредственно в космосе.

Риски новой гонки вооружений

Официальное признание США наличием оружия на орбите Земли значительно повышает ставки в глобальном противостоянии.

Эксперты отмечают, что это дает юридический и политический повод Китаю и России публично подтвердить собственные орбитальные боевые системы, что окончательно превращает ближний космос в полноценное поле военных действий.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Соединенные Штаты Америки
Новости
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа