Впервые с 2022 года: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ, - Reuters

14:41 27.03.2026 Пт
2 мин
Война в Иране подталкивает Индию к восстановлению старой дружбы
aimg Ірина Глухова
Фото: Индия и РФ возобновляют поставки СПГ (Getty Images)

Война в Иране подтолкнула Индию к возобновлению прямых закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

По словам собеседников агентства, устная договоренность о начале переговоров по СПГ была достигнута на встрече 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели.

Один из собеседников говорит, что если Индия решит заключить соглашение (что рискует нарушить западные санкции), переговоры могут завершиться в течение нескольких недель.

На встрече российский и индийский чиновники также договорились о дальнейшем увеличении поставок нефти из России, которые могут удвоиться по сравнению с январскими объемами и достичь как минимум 40% общего импорта страны, рассказали три источника Reuters.

Индия не закупала СПГ у России с начала полномасштабной войны в Украине. Однако после отказа Европы от российских энергоносителей основными покупателями российской нефти и газа стали Индия и Китай, на которые приходится около 80% экспорта.

По данным правительственного документа, с которым ознакомился Reuters, некоторые индийские политики сожалеют о сокращении закупок российской нефти под давлением США.

"Индия сократила закупки российской нефти по сниженным ценам, что в определенной степени смягчило бы ситуацию", - говорится в записке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров.

Отношения Индии и РФ

После многих лет покупки сырой нефти из Москвы по сниженным ценам, Индия резко сократила импорт из РФ. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в августе ввел пошлины до 50% на индийские товары. Впоследствии Верховный суд США признал такие действия незаконными.

Впрочем, ситуация быстро изменилась на фоне обострения на Ближнем Востоке. После начала военной операции США и Израиля против Ирана иранские силы перекрыли Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть.

На этом фоне Индия начала пересматривать свою энергетическую политику.

В частности, по данным Bloomberg, несколько танкеров с российской нефтью, которые сначала направлялись в страны Восточной Азии, изменили курс и направились в Индию, что свидетельствует о возобновлении интереса Дели к российским энергоресурсам.

