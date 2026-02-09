RU

Впервые с 1947 года в Японии: партия "железной леди" получила супербольшинство

Фото: Санаэ Такаичи (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи одержала рекордную победу на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 8 февраля.

По данным агентства, ЛДП получила 316 мандатов в нижней палате парламента из 465 возможных, побив собственный партийный рекорд, установленный в 1986 году.

Такой результат стал беспрецедентным для современной Японии.

Впервые с 1947 года одна политическая сила получила супербольшинство, которое позволяет не только принимать ключевые законы, но и инициировать изменения в Конституцию и преодолевать любое парламентское вето.

Санаэ Такаичи - первая женщина-премьер-министр в истории Японии. Она известна жестким консервативным курсом и неоднократно заявляла, что ее политическим вдохновением является британская "железная леди" Маргарет Тэтчер. Именно поэтому Такаичи часто называют "железной леди" Японии.

 

Что известно о Такаичи

Главой Либерально-демократической партии Такаичи стала в октябре 2025 года. Во время избирательной кампании она делала акцент на снижении налогов, усилении национальной безопасности и более жесткой позиции Токио в отношениях с Китаем.

19 января премьер-министр объявила о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов.

Общенациональное голосование за 465 депутатов состоялось 8 февраля. Такаичи назвала решение о досрочных выборах "чрезвычайно весомым" и таким, что должно определить дальнейший курс Японии вместе с народом.

Больше о Санаэ Такаичи - читайте в материале РБК-Украина.

