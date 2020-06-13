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Кабмін скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими

Новини » Коронавірус     13.06.2020 - 10:33
Кабмін скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Також скасовується обсервація для тих, хто прибуває з ОРДЛО

Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні. Крім того, іноземці не зможуть перетинати кордон без поліса страхування витрат на лікування COVID-19.

Про це в суботу на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"Сьогодні буде комісія, щоб подивитися, що відбувається в кожному регіоні. На засіданні уряду вчора були прийняті рішення: ми обмежили діяльність кінотеатрів, вони не відкриваються.

Також іноземці не можуть перетинати державний кордон без наявного поліса страхування витрат на лікування COVID-19.

Встановлені вимоги обов'язкової обсервації тільки для осіб, які перетинають кордон і прибувають з країн зі значним погіршенням ситуації з COVID-19, скасовується обсервація для тих, хто прибуває з ОРДЛО. Скасовано проведення пробного ЗНО, яке повинно було бути 15 червня", - сказав глава Мінохоронздоров'я.

Нагадаємо, сьогодні в Україні встановлено новий антирекорд щодо захворюваності на COVID-19, а число заражених перевалило за 30 тисяч.

Як повідомляло РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано.

Також назвав причину зростання випадків коронавірусу в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинКоронавірус
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