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У Мінфіні пояснили, як повернути кошти за пробне ЗНО

Новини » Політика     16.06.2020 - 07:06
У Мінфіні пояснили, як повернути кошти за пробне ЗНО
Фото: учасникам пробного ЗНО повернуть гроші (freepik)

Близько 52 млн грн буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Як зазначили в Мінфіні, у найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з будинку.

Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниВНО
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